Детей, пострадавших в инциденте с патроном для противогаза, доставили в Москву Пострадавших из-за патрона для противогаза детей перевезли из Липецка в Москву

Москва14 сен Вести.В Москву из Липецка доставили двух подростков, пострадавших в результате инцидента с патроном для противогаза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Липецкой области.

Уточняется, что несовершеннолетние после происшествия сразу поступили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Консилиум врачей решил доставить их в столицу бортом санитарной авиации. Сейчас пострадавшие находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова.

В настоящее время эти двое подростков транспортированы специальным реанимобилем в Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова для оказания высокотехнологичной помощи при тяжелых ожогах глаз и ранениях конечностей цитирует собеседника агентство

Ранее стало известно, что 12 сентября пятеро подростков от 12 до 15 лет собрались у гаражей. В результате неосторожного обращения с регенеративным патроном для противогаза они получили ожоги и другие травмы, троих госпитализировали. Третьего пострадавшего оставили в отделении травматологии детской клинической больницы Липецка, его состояние оценивается как средней тяжести. Он получил ожоги лица и конечностей.