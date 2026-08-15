Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород 4 детей, пострадавших при пожаре в Тыве

В Нижний Новгород доставлены 4 детей, пострадавших накануне при пожаре в Кызыле Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород 4 детей, пострадавших при пожаре в Тыве

Москва15 авг Вести.Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород 4 детей, пострадавших накануне при пожаре в квартире в городе Кызыле. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Накануне утром МЧС по Республике Тыва сообщал, что из горящей квартиры в Кызыле были спасены 4 детей и взрослый. Пожар вспыхнул на балконе и быстро перекинулся в жилое помещение, также был сильно задымлен подъезд. Огонь позднее был потушен на 35 кв.м. Предварительной причиной пожара назвали детскую шалость с огнем.

Уточняется, что пострадавших детей транспортируют в сопровождении специалистов Минздрава РФ в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Самолетом МЧС России выполнена санитарная эвакуация четверых детей, пострадавших при пожаре в городе Кызыл. Они находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.