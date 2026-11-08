"112": ребенок из Ростовской области получил ожоги, повторяя эксперимент из сети "112": ребенок из Ростовской области получил ожоги после интернет-эксперимента

Москва8 ноя Вести.В Ростовской области 8-летний мальчик получил химические ожоги лица и глаз после попытки повторить эксперимент из интернета. Об этом сообщило интернет-издание "112".

Инцидент произошел в поселке Новомирский.

Во время прогулки один из школьников предложил друзьям провести эксперимент из интернета, чтобы устроить небольшой взрыв. Тогда дети смешали в пластиковой бутылке несколько веществ, однако ничего не произошло. Спустя некоторое время один из мальчиков пнул бутылку, после чего она взорвалась.

У пострадавшего химожоги лица и обоих глаз — его госпитализировали в Ростов-на-Дону.

По данным СМИ, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.