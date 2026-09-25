В Удмуртии 6 детей засунули игрушки-антистресс в микроволновки и получили ожоги

В Удмуртии шестеро детей получили ожоги, засунув игрушки в микроволновки В Удмуртии 6 детей засунули игрушки-антистресс в микроволновки и получили ожоги

Москва25 сен Вести.В Удмуртии шестеро школьников засунули игрушки-антистресс в микроволновки и получили ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщила Первая республиканская клиническая больница.

Стоит ребенку решить "проверить, что будет, если положить сквиши (мягкие игрушки-антистресс. — Ред.) в микроволновку", и безобидная игра может закончиться ожогом. Только за последнюю неделю в 1РКБ поступили 6 школьников с ожогами различной степени тяжести говорится в сообщении, опубликованном в сообществе медучреждения во "Вконтакте"

По словам врачей, при нагревании игрушка может деформироваться, лопнуть, сильно нагреться или выделить горячее содержимое, в результате чего можно получить ожог рук, лица и других участков тела.