Во время представления в Омском цирке ребенка ослепили лазером

Ребенок едва не ослеп после посещения Омского цирка Во время представления в Омском цирке ребенка ослепили лазером

Москва12 ноя Вести.Инспектор Роспотребнадзора объявил официальное предостережение Омскому государственному цирку, после того как контролеры в ходе представления несколько раз ослепили ребенка лазером. Информация об этом появилась на портале единого реестра проверок.

Предостережение было объявлено после проверки по обращению местной жительницы о том, что зрение ее ребенка серьезно пострадало после похода в цирк.

Мама с сыном побывали на представлении 10 октября. По окончании мальчик пожаловался на режущую боль в правом глазу и покраснение. Пришлось срочно обращаться офтальмологическую клинику. Оказалось, что глаз ребенка действительно раздражен.

Во время представления контролеры зрительного зала использовали лазерные устройства против нарушителей правил порядка поведения в зрительном зале. В результате неоднократного охвата лазерным лучом зрительных мест с целью установления нарушителей порядка, лазерный луч попадал в глаза несовершеннолетнего ребенка и ослеплял его говорится в описании предостережения

В телефонном разговоре с пострадавшими представители цирка уверяли, что подобные устройства абсолютно безопасны. Однако женщина выразила сомнения, напомнив, что в инструкциях к подобным лазерным указкам всегда пишется о строгом запрете направлять луч в глаза.

Роспотребнадзор зафиксировал в предостережении факт оказания некачественных или небезопасных услуг.