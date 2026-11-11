Массовые мероприятия отменяются или переносятся в Омске из-за опасности БПЛА

В Омске из-за опасности БПЛА отменяются культурные мероприятия Массовые мероприятия отменяются или переносятся в Омске из-за опасности БПЛА

Москва11 ноя Вести.В Омске и Омской области в связи с опасностью атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменяется ряд культурных мероприятий, сообщает региональное Министерство культуры в мессенджере MAX.

В связи с объявленной в регионе беспилотной опасностью учреждения культуры были вынуждены отменить или перенести вечерние мероприятия говорится в публикации

В ведомстве обещали опубликовать информацию о переносе позднее и принесли извинения за доставленные неудобства.

Как уточняет ГТРК "Иртыш", мероприятия отменяют или переносят, в частности, театр "Галерка", Драматический театр, "Пятый театр", Музыкальный театр, Омская филармония.

Кроме того, перенесено открытие III Международного театрального фестиваля "Достоевский. Омск", приуроченного к 205-летию со дня рождения великого писателя.

Ранее в Омске отменили соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоров.

Со своей стороны, губернатор региона Виталий Хоценко проинформировал, что в Омской области идет отражение атаки украинских БПЛА.