Москва11 нояВести.В Омске и Омской области в связи с опасностью атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменяется ряд культурных мероприятий, сообщает региональное Министерство культуры в мессенджере MAX.
В связи с объявленной в регионе беспилотной опасностью учреждения культуры были вынуждены отменить или перенести вечерние мероприятияговорится в публикации
В ведомстве обещали опубликовать информацию о переносе позднее и принесли извинения за доставленные неудобства.
Как уточняет ГТРК "Иртыш", мероприятия отменяют или переносят, в частности, театр "Галерка", Драматический театр, "Пятый театр", Музыкальный театр, Омская филармония.
Кроме того, перенесено открытие III Международного театрального фестиваля "Достоевский. Омск", приуроченного к 205-летию со дня рождения великого писателя.
Ранее в Омске отменили соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоров.
Со своей стороны, губернатор региона Виталий Хоценко проинформировал, что в Омской области идет отражение атаки украинских БПЛА.