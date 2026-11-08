В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке прокатиться бесплатно

В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения, пытаясь прокатиться зайцем В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке прокатиться бесплатно

Москва8 ноя Вести.В Самаре пенсионерка получила тяжелые травмы при падении с колеса обозрения, на котором пыталась прокатиться зайцем. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел на аттракционе в парке Гагарина.

76-летняя пенсионерка упала с колеса обозрения, когда попыталась прокатиться бесплатно в Самаре… Женщина решила попасть на аттракцион в парке Гагарина без билета, но попытка сэкономить закончилась падением. Пенсионерка получила переломы таза, ребер и бедра говорится в сообщении источника

Пострадавшую доставили в больницу, она госпитализирована.

Официальной информации от ведомств о случившемся нет.