Москва8 нояВести.В Самаре пенсионерка получила тяжелые травмы при падении с колеса обозрения, на котором пыталась прокатиться зайцем. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Инцидент произошел на аттракционе в парке Гагарина.
76-летняя пенсионерка упала с колеса обозрения, когда попыталась прокатиться бесплатно в Самаре… Женщина решила попасть на аттракцион в парке Гагарина без билета, но попытка сэкономить закончилась падением. Пенсионерка получила переломы таза, ребер и бедраговорится в сообщении источника
Пострадавшую доставили в больницу, она госпитализирована.
Официальной информации от ведомств о случившемся нет.