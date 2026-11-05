Москва5 нояВести.В Самаре сильный ветер повалил дерево, которое рухнуло на линию электропередачи. В результате возникло короткое замыкание, перебои с электроснабжением, в одном месте вспыхнул пожар. Подробности сообщает ИС "Вести".
По предварительным данным, огромное дерево рухнуло на провода возле дома №19 по ул. Советской Армии, сообщили в администрации города.
Возле стадиона "Заря" жители заметила яркую вспышку и активно делились фото-и видеоматериалами с месте. По свидетельствам очевидцев, вечером в нескольких районах города произошли скачки напряжения. Свет мигал и гас. Появились сообщения о застрявших в лифтах жителях.
В Промышленном районе - в частности, в микрорайонах Ипподром и №7 - у жителей отключилась холодная и горячая водаговорится в сообщении
Самарцы сообщали о проблемах с напором воды и временном отключении интернета. На Московском шоссе пропало освещение, но быстро восстановилось.
В 22.03 (время местное) электроснабжение полностью восстановили.