Подросток из Башкирии ранил сверстника после случайного выстрела из травмата

В Башкирии подросток случайно выстрелил в лицо сверстнику из травмата Подросток из Башкирии ранил сверстника после случайного выстрела из травмата

Москва23 окт Вести.В Башкирии местный школьник нанес ранение в результате случайного выстрела из травматического пистолета. Об этом сообщает вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.

Он уточнил, что инцидент произошел в Караидельском районе после того, как ребенок дома взял травмат без спроса.

Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подросток говорится в его канале

Медицинский персонал оказал пострадавшему несовершеннолетнему помощь. Угрозы его здоровью нет.

Подростки и их семьи поставлены на профилактический учет.