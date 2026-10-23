Москва23 октВести.В Башкирии местный школьник нанес ранение в результате случайного выстрела из травматического пистолета. Об этом сообщает вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.
Он уточнил, что инцидент произошел в Караидельском районе после того, как ребенок дома взял травмат без спроса.
Из-за неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, травму лица получил другой подростокговорится в его канале
Медицинский персонал оказал пострадавшему несовершеннолетнему помощь. Угрозы его здоровью нет.
Подростки и их семьи поставлены на профилактический учет.