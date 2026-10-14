В Екатеринбурге силовики накрыли бордель с 22 работницами

В Екатеринбурге накрыли бордель, замаскированный под салон с кальяном В Екатеринбурге силовики накрыли бордель с 22 работницами

Москва14 окт Вести.В Екатеринбурге силовики пресекли работу борделя, организованного семейной парой. В заведении были заняты 22 женщины. Кадры рейда опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

В Екатеринбурге бордель семейной пары, где трудились 22 работницы, попал на видео… На кадрах показано, как правоохранители заходят в здание и задерживают работников говорится в публикации

По данным канала, супруги завлекали девушек в свой салон, предлагая вакансии хостес и массажисток. Соискательницам они описывали место работы как "салон с кальяном". Однако после оформления девушек принуждали к оказанию интимных услуг клиентам, причем мастера выбирал сам посетитель.

В полиции рассказали, что в помещении повсюду были установлены камеры, замаскированные под датчики дыма, в том числе в туалетах и душевых.

В ходе рейда правоохранители задержали девять человек.