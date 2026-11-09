На Урале осудили двух похитителей, которые истязали девушек на автомойке

Двоим похитителям, избившим девушек на автомойке на Урале, вынесли приговор На Урале осудили двух похитителей, которые истязали девушек на автомойке

Москва9 ноя Вести.В Свердловской области суд приговорил двух фигурантов дела об издевательствах с особой жестокостью на автомойке и похищении девушек к 4 и 5,5 годам колонии. Об этом сообщили на портале СУ СК России по региону.

Установлено, что у одного из обвиняемых братьев возник конфликт с несколькими девушками в январе 2025 года.

Желая отомстить, братья и их знакомые похитили четырех девушек, трое из которых были несовершеннолетними, и привезли их на автомойку на улице Карла Маркса в городе Каменске-Уральском.

На автомойке обвиняемые избивали и издевались над двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней.

Приговором суда двоим из соучастников указанной преступной группы назначено наказание в виде 5,5 лет и 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что конфликт произошел по переписке на фоне оскорбительных высказываний.