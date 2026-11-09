Москва9 нояВести.В Свердловской области суд приговорил двух фигурантов дела об издевательствах с особой жестокостью на автомойке и похищении девушек к 4 и 5,5 годам колонии. Об этом сообщили на портале СУ СК России по региону.
Установлено, что у одного из обвиняемых братьев возник конфликт с несколькими девушками в январе 2025 года.
Желая отомстить, братья и их знакомые похитили четырех девушек, трое из которых были несовершеннолетними, и привезли их на автомойку на улице Карла Маркса в городе Каменске-Уральском.
На автомойке обвиняемые избивали и издевались над двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней.
Приговором суда двоим из соучастников указанной преступной группы назначено наказание в виде 5,5 лет и 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режимаотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что конфликт произошел по переписке на фоне оскорбительных высказываний.