В Москве осуждены автоподставщики, напавшие на инспектора ДПС Суд в Москве вынес приговор трем автоподставщикам, напавшим на инспектора ДПС

Москва6 ноя Вести.Басманный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о нападении подростков-автоподставщиков на сотрудника ДПС. Как сообщает столичная прокуратура, двое молодых людей отправлены в колонию общего режима на два года, 16-летней фигурантке назначили условное наказание.

В зависимости от степени участия в преступлении их признали виновными в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, применении насилия и оскорблении представителя власти.

Вынесен приговор о вымогательстве у автовладельца денежных средств и нападении на сотрудника правоохранительных органов в центре Москвы… Суд назначил каждому из фигурантов 2 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Несовершеннолетняя осужденная приговорена к 1,5 годам лишения свободы условно говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло летом 2026 года на улице Маросейка. Автоподставщики инсценировали ДТП и стали требовать у водителя иномарки 10 тысяч, чтобы "избежать последствий". Тот не согласился и вызвал полицию.

Когда инспектор ДПС прибыл на место, виновники происшествия начали ему угрожать, оскорблять, а после сбили регистратор и попытались ударить. Через некоторое время все они были задержаны в Подмосковье.