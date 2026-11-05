Полиция установила личности всех напавших на инспекторов ДПС в Ленобласти

В Ленобласти установили личности всех напавших на сотрудников ДПС Полиция установила личности всех напавших на инспекторов ДПС в Ленобласти

Москва5 ноя Вести.Полиция установила всех участников нападения на сотрудников ДПС в Гатчинском районе Ленобласти, пытавшихся освободить задержанного 17-летнего водителя без прав. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября в поселке Сяськелево Гатчинского района. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Peugeot без номеров, за рулем которого находился 17-летний подросток без водительских прав. Во время проверки документов из машины вышли трое агрессивных пассажиров и стали мешать работе полицейских. Затем в происходящее вмешалась группа поддержки нарушителей из числа местных жителей.

В общей сложности в конфликт оказались вовлечены более 15 человек, пытавшихся освободить задержанных инспекторами ДПС, в том числе и с применением силы в отношении полицейских. Экипаж ДПС запросил подкрепление... Однако наиболее агрессивно настроенные граждане оказали активное сопротивление сотрудникам говорится в сообщении

В отношении четырех нападавших, в том числе несовершеннолетних, были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Фигурантам избрали меру пресечения – от домашнего ареста до заключения под стражу.

Полиция продолжает проверку по факту нападения и устанавливает роли всех участвовавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.