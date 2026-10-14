В Москве задержали двух вымогателей, требовавших у школьника 100 тысяч рублей

В Москве задержали двоих, вымогавших у школьника "штраф" за проезд на самокате В Москве задержали двух вымогателей, требовавших у школьника 100 тысяч рублей

Москва14 окт Вести.В Москве задержали двух человек, которые вымогали у школьника 100 тысяч рублей в качестве "штрафа" за проезд на электросамокате. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по столице на платформе MAX.

Уголовное дело в отношении двоих молодых людей, один из которых несовершеннолетний, расследует Лефортовский отдел СУ СК России по Москве. Их обвиняют в вымогательстве.

Лефортовским межрайонным следственным отделом СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении двух молодых людей, в том числе одного несовершеннолетнего. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) говорится в публикации

Установлено, что вечером 6 октября текущего года фигуранты заманили 15-летнего местного жителя на детскую площадку, использовав для этого надуманный повод. Там они потребовали у него 100 тысяч рублей, назвав эту сумму штрафом за катание на электросамокате. Один из нападавших бил подростка руками и металлической цепью, сбил его с ног и приставил нож к шее, угрожая убить. Второй фигурант в этот момент снимал происходящее на телефон.

Опасаясь расправы, потерпевший дал согласие в течение полугода каждый день передавать им деньги. Следуя указанию одного из нападавших, он снял часть суммы в банкомате и отдал им. Получив деньги, злоумышленники ушли. О произошедшем подросток сообщил матери, она обратилась в полицию.

Сотрудники СК вычислили и задержали нападавших. Им уже предъявили обвинение, на допросе оба признали свою вину полностью.

Теперь следствие собирается ходатайствовать перед судом о том, чтобы избрать для фигурантов меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.