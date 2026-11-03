На Урале воспитателя детсада осудили за издевательства над детьми Воспитатель детсада на Урале получила условный срок за истязание детей

Москва3 ноя Вести.Серовский районный суд Свердловской области вынес приговор бывшему воспитателю детского сада, которую признали виновной в жестоком обращении с детьми. Ей назначили три года колонии условно. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Установлено, что что 11 июня этого года воспитатель детсада во время своей смены привязала колготками к стулу бегавшего по группе двухлетнего мальчика, пытаясь его успокоить. Спустя две недели сестру-близнеца мальчика, которая была в туалете, она подняла за руку и потащила в игровую комнату. Посадив девочку на стул, воспитатель силой ударила ее в область груди.

Фигурантку признали виновной в незаконном лишение человека свободы и ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год говорится в сообщении

Кроме того, она должна будет выплатить 145 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей.

Ранее женщину уволили из детского сада.