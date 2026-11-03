Москва3 нояВести.Серовский районный суд Свердловской области вынес приговор бывшему воспитателю детского сада, которую признали виновной в жестоком обращении с детьми. Ей назначили три года колонии условно. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Установлено, что что 11 июня этого года воспитатель детсада во время своей смены привязала колготками к стулу бегавшего по группе двухлетнего мальчика, пытаясь его успокоить. Спустя две недели сестру-близнеца мальчика, которая была в туалете, она подняла за руку и потащила в игровую комнату. Посадив девочку на стул, воспитатель силой ударила ее в область груди.
Фигурантку признали виновной в незаконном лишение человека свободы и ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением.
Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 годговорится в сообщении
Кроме того, она должна будет выплатить 145 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей.
Ранее женщину уволили из детского сада.