Семь лет проведет житель Сахалина в колонии за вымогательство у приятеля

Житель Сахалина получил 7 лет лишения свободы за вымогательство Семь лет проведет житель Сахалина в колонии за вымогательство у приятеля

Москва11 ноя Вести.За вымогательство житель Южно-Курильского района осужден к 7 годам лишения свободы, сообщается в MAX-канале прокуратуры Сахалина.

Установлено, что в августе 2025 года осужденный на производственной базе в пгт. Южно-Курильск пригласил в подсобное помещение бывшего приятеля, и, угрожая насилием, потребовал передать 1 млн 300 тысяч рублей за автомобиль, от покупки которого последний отказался. Он ударил мужчину кулаком в область носа, а затем нанес не менее 10 ударов руками по лицу и голове.

Осужденный вину не признал. Суд назначил ему 7 лет в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

Приговор вступил в законную силу.