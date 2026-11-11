Москва11 нояВести.За вымогательство житель Южно-Курильского района осужден к 7 годам лишения свободы, сообщается в MAX-канале прокуратуры Сахалина.
Установлено, что в августе 2025 года осужденный на производственной базе в пгт. Южно-Курильск пригласил в подсобное помещение бывшего приятеля, и, угрожая насилием, потребовал передать 1 млн 300 тысяч рублей за автомобиль, от покупки которого последний отказался. Он ударил мужчину кулаком в область носа, а затем нанес не менее 10 ударов руками по лицу и голове.
Осужденный вину не признал. Суд назначил ему 7 лет в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении
Приговор вступил в законную силу.