Двух боксеров из Няндомы осудили за нападения на людей

В Архангельской области приговорили двух боксеров за нападения на людей Двух боксеров из Няндомы осудили за нападения на людей

Москва29 окт Вести.Суд в Архангельской области вынес приговор двум жителям Няндомы по обвинению в вымогательстве, сообщили Ленте.ru в пресс-службе суда.

Молодые люди 22 и 16 лет занимались боксом, но свой спортивные навыки применяли не по назначению.

С декабря 2025 года по февраль 2026-го фигуранты угрожали двум потерпевшим и требовали у них деньги сказано в публикации

Жертвы знали, что их обидчики занимаются спортом и опасались расправы.

Молодых людей признали виновными по статье о вымогательстве. Старшему фигуранту, ранее судимому за совершение аналогичного преступления, назначили 4,3 года колонии общего режима, а подростку — три года условно.