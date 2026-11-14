ФСБ: экс-руководители филиала РЖД осуждены на 7 лет за ущерб на 383 млн руб.

Экс-руководителей РЖД приговорили к семи годам по делу об ущербе на 383 млн руб. ФСБ: экс-руководители филиала РЖД осуждены на 7 лет за ущерб на 383 млн руб.

Москва14 ноя Вести.Мосгорсуд приговорил экс-руководителей компании "Дирекция по строительству сетей связи" ОАО "РЖД" Алексея Романова и Сергея Егорова к семи годам лишения свободы каждого, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб на 383 млн рублей.

Московским городским судом осужден бывший начальник "Дирекции по строительству сетей связи" ОАО "РЖД" Алексей Романов и его первый заместитель Сергей Егоров, осуществившие злоупотребление своими должностными полномочиями при исполнении договора строительного подряда ОАО "РЖД" Решением суда фигуранты признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима сообщили в ФСБ

Дело связано с реализацией инвестиционной программы по модернизации железнодорожного направления Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел.

По данным ведомства, в 2016 году для проведения работ на участке Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги РЖД заключили с ООО "ПСК "Ремпуть"" договоры на сумму более 1,6 млрд рублей. Заказчик перечислил подрядчику авансы на сумму свыше 751 млн рублей.

При этом предусмотренные работы подрядной организацией в полном объеме не выполнены, часть неотработанных авансов заказчику не возвращена отметили в ФСБ

Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений ОАО "РЖД", признав его виновным в получении взятки в 5 миллионов рублей.