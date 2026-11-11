Суд приговорил трех бывших топ-менеджеров "Роснано" к срокам до 7,5 лет

Суд вынес приговор трем бывшим топ-менеджерам "Роснано" Суд приговорил трех бывших топ-менеджеров "Роснано" к срокам до 7,5 лет

Москва11 ноя Вести.Гагаринский районный суд Москвы приговорил трех бывших руководителей управляющей компании "Роснано" к лишению свободы на сроки от пяти до 7,5 лет по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом РБК сообщил адвокат Андрей Гривцов.

По словам защитника, бывший зампредседателя правления и экс-исполнительный директор Борис Подольский приговорен к пяти годам колонии общего режима. Бывший директор по методологии учета налогообложению и отчетности компании Марина Касенкова получила 6,5 года в исправительном учреждении, а экс-директор по финансам Артур Галстян — 7,5 года лишения свободы

Гривцов уточнил, что решение о подаче апелляционной жалобы будет принято после ознакомления с текстом приговора и консультаций с его подзащитным, которым является Подольский.

По версии следствия, в 2017 году подсудимые сфальсифицировали финансовую отчетность, реклассифицировав обязательства компании. Это позволило сокрыть негативные показатели работы, сохранить государственные гарантии и привлечь дополнительное финансирование. Из-за искажения данных государство как единственный акционер "Роснано" в 2022–2024 годах выделило структуре более 43 млрд рублей, а итоговый ущерб по делу следствие оценило в 52 млрд рублей.

Часть из этих средств предназначалась для реализации проекта школьного планшета компании "Пластик лоджик". Ранее по эпизоду о хищении 13 млрд рублей на этом проекте экс-гендиректор структуры Борис Галкин был осужден на девять лет лишения свободы. На судебном процессе в августе фигуранты дела обвинения в свой адрес категорически отвергали.

Ранее Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса и группы экс-топ-менеджеров компании, оставив в силе решение о взыскании с них более 5,5 млрд рублей.