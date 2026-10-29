Бывший ректор ПсковГУ Ильина приговорена к 6,5 года колонии за коррупцию

Экс-ректора ПсковГУ Ильину приговорили к 6,5 года колонии за хищение Бывший ректор ПсковГУ Ильина приговорена к 6,5 года колонии за коррупцию

Москва29 окт Вести.Бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину приговорили к шести с половиной годам заключения в колонии за хищение денежных средств и превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Псковский городской суд… приговорил Ильину признать виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима цитирует судью агентство

Экс-ректор признана виновной по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Помимо лишения свободы, суд назначил Ильиной штраф в 800 тысяч рублей и лишил ее права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной или административно-хозяйственной деятельностью в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях, в ближайшие три года.

Осужденную также лишили почетного звания "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".