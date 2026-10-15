Экс-владелец автосалона в Воронеже получил 6 лет за присвоение более 130 млн Суд приговорил бывшего владельца автосалона "Гаус" в Воронеже к 6 годам колонии

Москва15 окт Вести.Центральный районный суд Воронежа приговорил бывшего директора ООО "Гаус" к 6 годам колонии, признав его виновным в присвоении, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

Как установил суд, с декабря 2017 года по декабрь 2018 года в ООО "Гаус" поступили более 130 миллионов рублей в качестве предоплаты по договорам купли-продажи автомобилей. А руководитель компании вместо направления их в полном объеме в адрес поставщика ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" израсходовал на иные цели. В результате автомобили заказчикам поставлены не были, внесенную предоплату им никто не возвратил. Имущественный ущерб причинен 90 потерпевшим.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на 1 год отмечается в публикации

По данным ГТРК "Воронеж", осужденный – 59-летний Михаил Швыдченко. Деньги ему передавали клиенты, которые хотели приобрести автомобили за рубежом. Уголовное дело в отношении Швыдченко дошло до суда летом 2023 года, через четыре года после начала разбирательства.