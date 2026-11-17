Гендиректор фирмы-строителя домов для военных осужден за хищение в Екатеринбурге Гендиректор подрядчика получил 6 лет за хищение 162 млн в Екатеринбурге

Москва17 ноя Вести.Генеральный директор ООО ПКП "Импульс" Виталий Дудик получил 6 лет колонии общего режима по делу о хищении свыше 162 млн рублей при выполнении государственных контрактов на строительство жилых домов для военнослужащих, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в мессенджере МАХ.

В суде установлено, что в период с 2021 года по 2024 год Дудик … заключил два государственных контракта на завершение строительства восьми домов в Челябинской, предназначавшихся для проживания семей военнослужащих войск национальной гвардии. Вместе с тем, фактически строительство вышеуказанных объектов завершено не было, денежные средства в сумме более 162 млн рублей выведены Дудиком на подконтрольный ему банковский счет организации отметили в надзорном ведомстве

Решением Кировского районного суда Екатеринбурга Дудик отправлен в колонию общего режима на 6 лет. ​Кроме того, суд взыскал с него в пользу заказчика более 158 млн рублей с учетом частичного возмещения ущерба. Имущество осужденного арестовано в целях обеспечения исполнения гражданского иска.