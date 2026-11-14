В Курске вынесли новые приговоры по делу о хищении на строительстве укреплений Суд в Курске вынес новый приговор по делу о хищениях при возведении фортификаций

Москва14 ноя Вести.В Курске Ленинский районный суд пересмотрел приговор по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений у границы с Украиной и ужесточил наказание. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Владимиру Лукину, бывшему главе корпорации развития региона, срок увеличили с 9 до 14 лет колонии общего режима. Андрею Воловикову, экс-руководителю подрядной организации, - с 8 до 12,5 года. Вместе с ними в колонию отправят депутата совета Донецкой Народной Республики Татьяну Бондаренко: ее признали виновной в растрате и оштрафовали на 3 миллиона рублей.

В ответе на официальный запрос "Ъ" суд раскрыл только наказание Бондаренко. Она приговорена к 11 годам колонии со штрафом в 3 млн руб. По информации "Курских новостей", с учетом ранее вынесенного приговора Лукину назначено 14 лет колонии общего режима, а Воловикову - 12 лет и 6 месяцев говорится в публикации

Дело касается денег, похищенных при возведении взводных опорных пунктов в Глушковском районе Курской области. В начале текущего года суд выяснил, что руководители ООО "КТК Сервис" вместе с чиновниками областной корпорации развития, через которую шло финансирование, сорвали обязательства и украли почти 153 миллиона рублей. Тогда Лукин получил 9 лет колонии, Воловиков – 8, еще четверо фигурантов – от 5 до 7 лет. Среди них – экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Позже главным обвиняемым добавили легализацию преступных доходов: по версии следствия, через подставные юридические лица они вывели 31 миллион рублей.

Бондаренко задержали незадолго до приговора. Вину она не признала, заявив, что дело связано с ее помощью военнослужащим. Приговор, скорее всего, обжалуют: Лукин и Воловиков уже оспаривают первый приговор и настаивают на невиновности, а Васильев ранее пошел на сделку со следствием и признался в хищении. Месяц назад приговор Васильева вступил в законную силу.