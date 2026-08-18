Суд приговорил водителя из Мурома к 16 годам за госизмену

Суд приговорил водителя из Мурома к 16 годам за фото машин для ВСУ Суд приговорил водителя из Мурома к 16 годам за госизмену

Москва18 авг Вести.Второй Западный окружной военный суд приговорил водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева к 16 годам лишения свободы за фотографии автомобилей россиян с символикой "Z" и "V" в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участие в террористической организации.

Об этом заявили в пресс-службе суда, сообщает ТАСС.

Телефон осужденного, как уточняется, суд конфисковал в доход государства. Инстанция постановила удалить фотографии и уничтожить сим-карту.

По совокупности преступлений, а также приговоров военный суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы, из которых 3 года - в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей говорится в сообщении

Локтев с июня 2022-го по май 2023 года сделал фотографии не менее 41 транспортного средства с регистрационными знаками, позволяющими идентифицировать владельцев, которые использовали символику в поддержку специальной военной операции (СВО).

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Ранее на 23 года колонии был осужден гражданин РФ Георгий Пирогов, осуществлявший шпионаж в пользу Польши.