СК: журналист из Литвы получил 20 лет за финансирование терроризма

Литовского журналиста приговорили к 20 годам тюрьмы за финансирование терроризма СК: журналист из Литвы получил 20 лет за финансирование терроризма

Москва15 июл Вести.Литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса приговорили к 20 годам тюрьмы за материальное обеспечение наемников, финансирование терроризма и незаконное пересечение госграницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета в MAX.

Приговор вынесен заочно. Как сказано в публикации, Бутримас является журналистом "ЛРТ" (Литовское национальное радио и телевидение).

Осужденный в апреле и октябре 2024 года организовал в интернете сбор средств для покупки автомобилей литовским наемникам из Интернационального легиона, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ против представителей силовых структур ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих.

Кроме того, Бутримас размещал в сети публикации о сборе денежных средств для покупки автомобилей подразделениям ВСУ, воющим в Курской области.

В общей сложности собранные деньги ушли на покупку пяти автомобилей.

Приговором суда Бутримасу назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск сказано в сообщении

Литовские наемники и соучастник Бутримаса, который помогал в покупке и доставке машин, также получили длительные сроки заключения.