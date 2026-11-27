Суд приговорил экс-главу Тамбовской области Егорова к 11 годам колонии за взятки

Экс-главу Тамбовской области приговорили к 11 годам колонии по делу о взятках Суд приговорил экс-главу Тамбовской области Егорова к 11 годам колонии за взятки

Москва27 ноя Вести.Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что Егорова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Речь шла о 84 миллионах рублей.

Приговором суда Егорова Максима Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима говорится в публикации

Ранее государственное обвинение запросило для бывшего главы Тамбовской области 14 лет лишения свободы и штраф в размере 400 миллионов рублей.