Экс-главу отдела УФСБ Камешкова осудили за взятки на 108 млн в Новосибирске

Экс-главу отдела экономической безопасности УФСБ осудили в Новосибирске Экс-главу отдела УФСБ Камешкова осудили за взятки на 108 млн в Новосибирске

Москва27 окт Вести.Бывшего начальника отдела экономической безопасности управления ФСБ России по Новосибирской области Игоря Камешкова приговорили к 12 годам заключения за взятку на сумму 108 млн рублей. Об этом сообщил в MAX 2-й Восточный окружной военный суд.

Уточняется, что мужчину также обязали выплатить штраф, в пять раз превосходящий сумму взятки.

Суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, назначил Камешкову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, с конфискацией денежных средств на сумму 108 миллионов рублей, а также лишил Камешкова воинского звания говорится в сообщении

Уточняется, что осужденный за деньги оказывал покровительство бизнесу, связанному с производством и сбытом алкоголя в регионе. Взятку в 108 млн рублей он получил через посредника.