Москва14 сен Вести.Химкинский городской суд в Подмосковье в четверг, 10 сентября, приговорил экс-оперативника одного из самых засекреченных подразделений МВД Антона Нестерова к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в продаже хакеру секретной базы данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.

В материале сказано, что Нестеров ранее занимал должность старшего оперуполномоченного Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД. Его признали виновным по статьям о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).

В материале сказано, что в начале прошлого года Нестеров в здании МВД на Большой Лубянке скопировал на носитель засекреченную базу данных. По версии стороны обвинения, как пишет агентство, он разместил в сети объявление о продаже секретной информации. Через некоторое время с ним вышел на связь потенциальный покупатель – хакер, который выразил готовность купить эти сведения за несколько миллионов рублей.

По данным агентства, на объявление обратили внимание сотрудники ФСБ, которые задержали хакера, обвинив его в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Он согласился сотрудничать со следователями и дал показания, после чего уголовное преследование в его отношении было прекращено.

В конце мая 2025-го Нестеров был задержан, его поместили под арест, пишет издание.

В феврале прошлого года СМИ сообщали, что двух сотрудников УВД по Центральному административному округу обвиняют во взяточничестве и передаче почтовых адресов россиян.