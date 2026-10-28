По делу о взятке бывший первый замгубернатора ХМАО получил 11 лет колонии

Бывший первый замгубернатора Югры получил 11 лет колонии по делу о взятке По делу о взятке бывший первый замгубернатора ХМАО получил 11 лет колонии

Москва28 окт Вести.В Югре за получение взятки и превышение должностных полномочий осужден бывший первый заместитель губернатора, сообщает региональная прокуратура в MAX.

Суд установил, что в период с сентября 2023-го по октябрь 2024 года подсудимый получил взятку в размере 7,5 млн рублей.

За это он способствовал переводу многоквартирных домов из муниципальной управляющей компании в частную, пояснили в надзорном ведомстве.

Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в публикации

Кроме того, на него наложен штраф в размере 15 млн рублей. Он также лишен права занимать определенные должности сроком на 7 лет.

Отмечается, что соответствующие размеру взятки средства были конфискованы в доход государства.

Как уточняет "Интерфакс", речь идет об Алексее Шипилове, который в 2016 году был назначен замгубернатора ХМАО – Югры. Затем он занял пост первого замглавы региона, который покинул в 2024 году. Задержали Шипилова 14 февраля 2025 года.