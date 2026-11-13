Москва13 нояВести.Осужденный за взятки на 12 лет колонии строгого режима экс-глава Минздрава Архангельской области Александр Герштанский после приговора сообщил о намерении отправиться на СВО, передает ТАСС.
Ранее он уже заявлял, что хотел бы отправиться в зону проведения спецоперации в качестве врача, и сейчас вновь подтвердил это намерение.
Бывший министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский ... после приговора заявил журналистам о своем намерении отправиться на СВОговорится в сообщении
По версии следствия и обвинения, Герштанский четыре раза получил взятки в виде денежных средств в особо крупном размере.
Общая сумма взяток превысила 165 млн рублей. Из них 62 млн были получены Герштанским фактически, попытку получения 103 млн рублей пресекли правоохранительные органы, передает агентство.