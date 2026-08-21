Москва21 авгВести.Сын Павла Астахова Антон изъявил желание вернуться на СВО, об этом рассказал РИА Новости его адвокат.
В настоящее время Астахов-младший находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Последние три года он провел на СВО, честно исполняя свой воинский долг. Единственная цель Антона Павловича — вернуться к прохождению воинской службы в зоне СВОприводит агентство слова адвоката
Следствию уже направлены ходатайства, необходимые для отправки на СВО.
Уточняется, что Антон Астахов подписал контракт с Минобороны в 2023 году, он проходил службу в офицерском звании и имеет награды.
В настоящее время Астахову-младшему, который был акционером кредитного учреждения, может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о хищении средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным организациям.
Ранее, в 2022 году, Антона Астахова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.