Адвокат сына Павла Астахова заявил о желании подзащитного вернуться на СВО

Сын Павла Астахова изъявил желание вернуться на СВО Адвокат сына Павла Астахова заявил о желании подзащитного вернуться на СВО

Москва21 авг Вести.Сын Павла Астахова Антон изъявил желание вернуться на СВО, об этом рассказал РИА Новости его адвокат.

В настоящее время Астахов-младший находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Последние три года он провел на СВО, честно исполняя свой воинский долг. Единственная цель Антона Павловича — вернуться к прохождению воинской службы в зоне СВО приводит агентство слова адвоката

Следствию уже направлены ходатайства, необходимые для отправки на СВО.

Уточняется, что Антон Астахов подписал контракт с Минобороны в 2023 году, он проходил службу в офицерском звании и имеет награды.

В настоящее время Астахову-младшему, который был акционером кредитного учреждения, может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о хищении средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным организациям.

Ранее, в 2022 году, Антона Астахова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.