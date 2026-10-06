Осужденный за мошенничество блогер Аяз Шабутдинов может освободиться по УДО Блогер Аяз Шабутдинов планирует добиваться освобождения по УДО

Москва6 окт Вести.Блогер Аяз Шабутдинов, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Об этом "Известиям" заявил его адвокат Калой Ахильгов.

Я думаю, что мы будем пользоваться всеми предоставленными законом способами для того, чтобы наш доверитель максимально быстро вышел из мест лишения свободы сказал юрист

Ранее Московский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу блогера и сократил срок наказания с 7 до 6 лет лишения свободы, а также снизил сумму назначенного штрафа с 5 до 4 миллионов рублей.

Блогер Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, его аудитория в социальных сетях составляла порядка 1,9 миллиона подписчиков.