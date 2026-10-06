На один год сократили срок лишения свободы блогеру Шабутдинову

Суд снизил срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову На один год сократили срок лишения свободы блогеру Шабутдинову

Москва6 окт Вести.Срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову решением суда сокращен с семи до шести лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Суд постановил приговор в отношении осужденного Шабутдинова изменить, снизить срок наказания до шести лет лишения свободы говорится в сообщении

Блогер был осужден на семь лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, Суд принял во внимание возмещение ущерба потерпевшим и раскаяние осужденного.

Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, его аудитория в социальных сетях составляла порядка 1,9 миллиона подписчиков.