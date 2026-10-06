Москва6 октВести.Срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову решением суда сокращен с семи до шести лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
Суд постановил приговор в отношении осужденного Шабутдинова изменить, снизить срок наказания до шести лет лишения свободыговорится в сообщении
Блогер был осужден на семь лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, Суд принял во внимание возмещение ущерба потерпевшим и раскаяние осужденного.
Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, его аудитория в социальных сетях составляла порядка 1,9 миллиона подписчиков.