Москва23 окт Вести.Хоккеисты челябинского "Трактора" одержали первую победу на домашнем льду за последний месяц. 23 октября они со счетом 3:1 одолели гостей – казанский "Ак Барс".

Хозяева ледовой арены открыли счет во второй двадцатиминутке. Отличился Нэйтан Легаре на 26 минуте. Еще одну шайбу на свой счет на 31 минуте записал Иван Выдренков. "Ак Барс" пытался отыграться. Единственную шайбу казанцы забили на 58 минуте. Она на счету Равиля Юсупова. Но Нэйтан Легаре лишил "Ак Барс" надежды на уход от поражения.

На 60-й минуте он поставил финальную точку, отправив шайбу в ворота противника. Победа позволила челябинцам завершить серию из четырех домашних поражений. "Ак Барс" после игры в Челябинске располагается на пятой строчке турнирной таблицы, к "Трактора" девятая позиция в таблице Восточной конференции КХЛ в 16 очками в 17 встречах.

23 октября китайский "Шанхай Дрэгонс" в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги одолел тольяттинскую "Ладу. "Драконы" забили две безответные шайбы в первом периоде. На четвертой минуте счет открыл Владислав Барулин, а успех на шестой минуте закрепил Кейлен Эддисон. Эта победа стала пятой в серии гостевых матчей "Шанхай Дрэгонс"."Лада" потерпела 11 поражений в 12 последних матчах и стала предпоследней в таблице.

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