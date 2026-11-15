Москва15 нояВести.Петербургский СКА уступил челябинскому "Трактору" со счетом 1:5 в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей дублем отличился Нэйтан Легаре (32-я и 37-я минуты), еще по шайбе забросили Андрей Матюшин (6-я), Максим Джиошвили (50-я) и Сергей Телегин (57-я). В составе армейцев единственный гол забил Никита Дишковский (11-я минута).
Петербургская команда находится на девятой строчке таблицы Западной конференции, имея в активе 26 очков после 26 проведенных игр.
Уральцы располагаются на седьмой позиции в Восточной конференции, набрав 29 очков в 27 матчах.
В следующей игре 17 ноября "Трактор" на выезде встретится с "Сибирью", а СКА 19 ноября сыграет в Нижнекамске против "Нефтехимика".