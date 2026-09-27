Главный тренер ФК "Зенит" рассказал о сотрудничестве с "Шанхай Шэньхуа" Семак: сотрудничество "Зенита" и "Шанхай Шэньхуа" будет касаться клубной работы

Москва27 сен Вести.Сотрудничество футбольных клубов "Зенит" и "Шанхай Шэньхуа" в первую очередь будет касаться организации клубной работы и инфраструктуры. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак.

Первые плоды уже в обозримом будущем видны. Юношеская команда приезжает в Санкт-Петербург, где будет играть. И в целом дружить – это хорошо, обмениваться опытом. Они будут смотреть, как мы тренируемся, мы будем смотреть, как они тренируются, но прежде всего, наверное, речь идет об организации клубной работы, инфраструктуры сообщил Семак

Ранее петербургский "Зенит" сыграл товарищеский матч против шанхайской команды и обыграл ее в серии пенальти.