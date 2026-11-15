"Зенит" одержал победу над "Трабзонспором" со счетом 3:0

"Зенит" разгромил "Трабзонспор" в товарищеском матче в Петербурге "Зенит" одержал победу над "Трабзонспором" со счетом 3:0

Москва15 ноя Вести.Футболисты петербургского "Зенита" одержали уверенную победу над турецким "Трабзонспором" в контрольной встрече. Игра на стадионе "Газпром Арена" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий сине-бело-голубых Фелипе Аугусто. В середине второго тайма преимущество российской команды увеличилось благодаря автоголу 18-летнего полузащитника гостей Ахмета Гюрена. Финальный результат на 75-й минуте закрепил Александр Соболев.

Ранее, 12 ноября, сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2. Товарищеский матч прошел в Ташкенте.