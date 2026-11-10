Экс-тренер женских футбольных команд Олег Лапшин умер на 90-м году жизни

Умер бывший главный тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин Экс-тренер женских футбольных команд Олег Лапшин умер на 90-м году жизни

Москва10 ноя Вести.Не стало бывшего главного тренера женских сборных СССР и России Олега Лапшина, сообщает Российский футбольный союз.

Он ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Лапшин занимался тренерской деятельностью с 1962 года, работал в футбольных школах молодежи (ФШМ) и со сборными Москвы разных возрастов. Заслуженный тренер РСФСР. Главный тренер женской сборной СССР и России (1988-1994), член исполкома РФС (1992-1998).

В 1992 году Олег Борисович был избран президентом Ассоциации женского футбола, которую возглавлял 10 лет. В 1994-1998 годах был членом комитета ФИФА по женскому футболу, в 1999-2002-м – членом комитета УЕФА.

Российский футбольный союз выразил родным и близким Олега Лапшина искренние соболезнования.

О дате и месте прощания с ним пока ничего не сообщается.