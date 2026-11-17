Хоккеист Юрий Ляпкин скончался на 82-м году жизни Четырехкратный чемпион мира по хоккею Юрий Ляпкин умер 17 ноября

Москва17 ноя Вести.Во вторник, 17 ноября, стало известно о смерти олимпийского чемпиона, четырехкратного победителя чемпионатов мира по хоккею Юрия Ляпкина, сообщила пресс-служба московского хоккейного клуба "Спартак" на официальном сайте.

Сегодня днем, 17 ноября, пришла печальная новость: на 82-м году жизни не стало Юрия Евгеньевича Ляпкина – легендарного защитника московского "Спартака", воскресенского "Химика" и сборной СССР, участника Суперсерии 1972 года против Канады, чемпиона Олимпийских игр 1976 года, четырехкратного чемпиона мира, а также чемпиона СССР 1976 года в качестве капитана московского "Спартака" написали в источнике

В клубе выразили соболезнования родным и близким Ляпкина.

Там также уточнили, что о дате и времени прощания с хоккеистом сообщат дополнительно.