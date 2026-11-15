Дед хоккеиста Артемия Панарина ушел из жизни в возрасте 87 лет Дед российского хоккеиста "Лос-Анджелеса" Панарина скончался в возрасте 87 лет

Москва15 ноя Вести.Дед российского форварда клуба НХЛ "Лос-Анджелес Лейкерс" Артемия Панарина Владимир Левин скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).

ФХР выразила соболезнования игроку и всем его родным и близким.

Владимир Левин скончался в ноябре 2026 года в возрасте 87 лет. Владимир Ильич с ранних лет играл в жизни Артемия важную роль: занимался его воспитанием, впервые поставил на коньки и ежедневно сопровождал на тренировки. Именно благодаря его заботе, поддержке и участию были заложены основы будущей хоккейной карьеры Артемия говорится в сообщении

Пресс-служба ФХР также отметила, что из-за этой тяжелой утраты Панарин 15 ноября пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором его "Лос-Анджелес" потерпел поражение от "Калгари Флэймз" со счетом 2:3.

Артемий Панарин - победитель молодежного чемпионата мира 2011 года в составе сборной России, многократный призер взрослых мировых чемпионатов. В составе петербургского СКА нападающий выиграл Кубок Гагарина в 2015 году, после чего продолжил карьеру в НХЛ. Кроме "Лос-Анджелеса", за океаном Панарин выступал также за "Чикаго Блэкхокс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Нью-Йорк Рейнджерс".