Москва28 окт Вести.На 82-м году жизни скончался Андре Лакруа — один из самых ярких хоккеистов в истории Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА), участник легендарной Суперсерии 1974 года и один из основателей клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". О кончине сообщила пресс-служба команды.

Причины смерти не уточняются.

"Филадельфия" скорбит по поводу кончины члена команды Андре Лакруа. Клуб выражает соболезнования семье, его друзьям, бывшим товарищам по команде и всем тем, кто знал и любил его говорится в заявлении клуба

Лакруа дважды становился лучшим бомбардиром "Филадельфии" — в сезонах 1968/69 и 1969/70 годов. В 2010 году он был включен в Зал славы ВХА в составе первой группы основателей. Помимо "Филадельфии", в НХЛ он выступал за "Чикаго" и "Хартфорд". В ВХА на его счету 551 матч, и он стал рекордсменом лиги по набранным очкам — 251 гол и 547 результативных передач.

В Суперсерии 1974 года между сборными СССР и Канады Лакруа провел все восемь матчей. Именно он стал автором победного гола в единственной встрече, завершившейся выигрышем канадцев — 4:1. Четыре победы в той серии одержала советская сборная, еще три игры закончились вничью. Команда Канады была составлена из игроков ВХА.