Москва19 сен Вести.Чемпион Европы по футболу 1968 года в составе сборной Италии Сандро Маццола скончался на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба "Интера", за который он провел всю свою карьеру.

В настоящее время причина смерти неизвестна.

Алессандро (Сандро) Маццола - итальянский футболист, атакующий полузащитник, чемпион Европы 1968 года и вице-чемпион мира 1970 года в составе национальной сборной. Всю карьеру уроженец Турина Маццола провёл в одном клубе - миланском "Интернационале".

В составе клуба Маццола дважды выиграл Межконтинентальный кубок и Кубок европейских чемпионов, и четырежды становился чемпионом Италии. В 1966 году точный удар Маццолы принес победу со счетом 1:0 над московским "Торпедо" в первом матче первого раунда Кубка европейских чемпионов. Этот матч стал историческим для советского футбола, ознаменовав первое в истории участие клубов из СССР в главном турнире европейского кубка.

За национальную команду Италии нападающий отыграл 70 матчей и забил 22 гола. В его активе три участия в чемпионатах мира, на одном из которых, в 1970 году, он завоевал вместе с командой серебряную медаль.