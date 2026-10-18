Отец обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова умер в возрасте 60 лет На 61-году жизни умер отец обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова

Москва18 окт Вести.Скончался 60-летний отец обладателя Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтона" Евгения Кузнецова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мать игрока Ларису Кузнецову.

Ранее, 2 октября, она же рассказала, что спортсмен попросил новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" расторгнуть контракт с ним из-за тяжелого состояния отца.

В августе стало известно о том, что Кузнецов подписал контракт с "Сибирью" сроком на один год. Таким образом, этот клуб стал уже четвертым в КХЛ после возвращения хоккеиста в Россию летом 2024 года.