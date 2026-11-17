Повесил коньки на гвоздь: Кузнецов выложил провокационный пост в соцсетях Хоккеист Кузнецов пошутил про завершение карьеры

Москва17 ноя Вести.Российский хоккеист Евгений Кузнецов решил привлечь к себе внимание, выложив в соцсетях фото с коньками, повешенными на гвоздь. После этого некоторые СМИ написали, что 34-летний форвард завершил карьеру.

17 ноября Кузнецов опубликовал пост с коньками, подписав снимок: "Всем спасибо! Все свободны!"

Некоторые СМИ посчитали, что хоккеист таким образом намекнул на завершение карьеры. Однако позже игрок бурно отреагировал на материалы журналистов.

Да вы с ума сошли? Купил коньки новые, поставил их на формовку… Какой закончил? Я скоро в новый клуб поеду играть написал Кузнецов в соцсетях

В прошлом сезоне российский нападающий выступал в КХЛ за магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев". В нынешнем чемпионате Кузнецов провел восемь матчей за новосибирскую "Сибирь". Позже он расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз".