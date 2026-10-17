Промоутер рассказал, каким был скончавшийся в 40 лет Русский Тайсон Денис Бойцов Промоутер Хрюнов рассказал о харизме Русского Тайсона боксера Бойцова

Москва17 окт Вести.Боксер Денис Бойцов обладал необыкновенным воспитанием и харизмой, рассказал ТАСС промоутер Владимир Хрюнов.

Сегодня стало известно, что уроженец Орла боксер-тяжеловес, которого называли Русским Тайсоном, скончался в возрасте 40 лет.

По словам Хрюнова, он сталкивался с Денисом в Германии.

Что запомнил, это необыкновенную харизму, необыкновенное воспитание. Он всегда шел вперед. Очень жалко, что случилось с ним приводит агентство слова промоутера

В 2015 году в Берлине Бойцов, готовившийся в том числе к бою с Владимиром Кличко, получил тяжелые травмы головы и рук.

Боксера нашли без сознания в метро. Он был введен в медикаментозную кому, долго лечился и проходил реабилитацию в Германии и России.

На профессиональном ринге Денис Бойцов провел 37 поединков, одержав 36 побед, из которых 27 – нокаутом.