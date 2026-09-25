Вышел новый сезон документального кинопроекта "Рожденные в СССР. 35 лет" На платформе СМОТРИМ вышел новый сезон кинолетописи "Рожденные в СССР. 35 лет"

Москва25 сен Вести.На медиаплатформе СМОТРИМ опубликован новый сезон документального кинопроекта "Рожденные в СССР. 35 лет" режиссера Сергея Мирошниченко. Киноповесть рассказывает о судьбе жителей России в разных точках страны и жизненных обстоятельствах, сообщили создатели.

Документальный проект стартовал в 1989 году. Тогда были выбраны 20 человек, за жизнью которых стали наблюдать документалисты. В 1991 году вышла первая документальная картина "Рожденные в СССР. 7 лет". Затем режиссер возвращался к своим героям каждые 7 лет.

Новый фильм посвящен возрасту 35 лет – времени зрелости и переосмысления, когда человек оказывается на "середине" своей жизни. Герои, к которым мы возвращаемся каждые семь лет, – наши соавторы, а их судьбы уникальны. Работа над серией завершилась в 2021 году: было собрано огромное количество материала, много времени занял монтаж, вмешался ковид, были и другие причины, задержавшие выход картины к зрителю, но фильм по-прежнему актуален. Серию про 42-летних планируем выпустить через пару лет рассказал режиссер

Новый сезон состоит из шести серий, которые будут публиковаться на платформе СМОТРИМ еженедельно – по пятницам. Кинопроект "Рожденные в СССР" входит в число важнейших документальных фильмов последних трех десятков лет. Авторы получили признание на международных и российских кинофестивалях, включая премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), "Ника", "ТЭФИ", "Золотой орел", "Эмми" и не только.