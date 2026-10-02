Москва2 окт Вести.На медиаплатформе СМОТРИМ продолжился показ нового сезона документального проекта Сергея Мирошниченко "Рожденные в СССР. 35 лет". В пятницу, 2 октября, вышла вторая серия под названием "Марина. Саша".

Документальный цикл "Рожденные в СССР" — кинолетопись, начавшаяся в 1989 году и продолжающаяся более тридцати лет. Авторы прослеживают судьбы двадцати детей из разных республик бывшего Советского Союза, возвращаясь к их историям каждые семь лет. Новый фильм посвящен возрасту 35 лет — времени зрелости и переосмысления, когда человек оказывается на "середине" своей жизни.

Герои нового эпизода — Марина и Саша — выросли в одной деревне на Волге, но выбрали разные жизненные пути. Марина, дочь священника, с детства была связана с семьей, верой и родным местом. Саша, когда-то мечтавший о мотоциклах и приключениях, прошел армию и теперь работает водителем, продолжая жить между городом и родной деревней. В 35 лет привычные вопросы о будущем сменяются другими: что значит быть счастливым, что удерживает человека на родной земле и можно ли однажды понять, что твоя жизнь сложилась именно так, как должна была.

Режиссер и продюсер Сергей Мирошниченко отметил, что время премьеры выбрано не случайно.

С героями нашего проекта мы всегда были откровенны и честны и просили их, чтобы и они всегда говорили как можно искреннее, правдивее. Конечно, с возрастом говорить правду все сложнее и сложнее, потому что много уже привходящего: ты работаешь, у тебя есть начальники, еще что-то. И я очень благодарен героям за то, что они говорят правду, то, как они думают, не стесняясь. А платформе СМОТРИМ спасибо за то, что показывают эту правду. Она лечит, она помогает людям. Поэтому самая сильная сторона этого кино — это правда как она есть, как люди ее видят сказал режиссер

Новые серии проекта выходят каждую пятницу на медиаплатформе СМОТРИМ.