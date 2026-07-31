Москва31 июл Вести.Телеканал RT анонсировал выход второго документального фильма из цикла "Северская сага" под названием "Запись II. Поиск". Автор проекта - военкор-документалист Клим Поплавский.

В публикации отмечается, что съемки картины проходили в освобожденном городе Северске Донецкой Народной Республики.

Фильм повествует о том, как военнослужащие ВС РФ искали людей в "мертвом" городе.

С самого момента захода в Северск не было понятно ничего. Есть ли там мирные жители? Если есть — сколько их? Хотят ли они эвакуироваться? Могут ли вообще — физически, по состоянию? И главное: сумеем ли мы зафиксировать эвакуацию, если она состоится? Ответов не было. Мы просто выходили в город. И каждый день монотонно прочёсывали его