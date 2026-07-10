RT выпустил серию репортажей из освобожденного Северска RT представил новую серию репортажей из освобожденного ВС РФ Северска в ДНР

Москва10 июл Вести.Военкор-документалист Клим Поплавский представил новую серию репортажей из города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР), который ранее был освобожден бойцами ВС РФ. Об этом сообщил телеканал RT.

Серия репортажей выйдет под названием "Северская сага. Дневник первый: Проводник".

Все, что мы видим на этих кадрах разведка, подходы, первые способы подобраться к оставшимся в городе людям, –сам план эвакуации, – разрабатывал и осуществлял один из главных героев "Северской саги" – охотник за дронами с позывным Гусар рассказывает Поплавский

По словам документалиста, в этой части зритель увидит только что взятый Северск глазами Гусара. Именно благодаря ему съемочная группа смогла максимально безопасно передвигаться по городу, где летает очень много беспилотников.

Дроны в Северске там называют "ждунами". Как сообщил автор репортажа, ими управляют женщины из национального батальона "Сара Коннор".