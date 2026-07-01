Москва1 июл Вести.Представлена первая серия документального цикла "Северская Сага" - "пролог" к дневникам военного корреспондента-документалиста Клима Поплавского, сообщает RT.

В публикации говорится, что военные корреспонденты RT помогли эвакуировать мирных жителей города. Они заезжали в Северск, когда "он еще дышал последними живыми, когда в подвале сидели те, кто не ушел".

Вместе со съемочной командой телеканала в Северске были охотники за дронами из 6-й бригады.

Среди героев фильма - местный житель Андрей, который видел, как ВСУ стирали город с лица земли. А также Света, которая отказывалась уезжать из разрушенного Северска.

Как подчеркивается в описании фильма, Северск является "точкой ноль" для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Зрители увидят истории местных жителей и бойцов, а также узнают о стратегическом значении этого населенного пункта, отмечает канал.